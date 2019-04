Zu Ostern leuchten heuer sogar die Hasen

In nur fünf Jahren hat sich das Klanglicht-Festival in Graz zu einem der beliebtesten Kulturevents des Landes entwickelt - 100.000 Besucher strömten vergangenes Jahr dafür in die Murmetropole. Heuer steigt das Festival erstmals zu Ostern - von 21. bis 23. April. Nun wurde auch das detaillierte Programm präsentiert.