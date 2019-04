VCM 2019: Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren

Die Aufbauarbeiten im Zielbereich vor dem Burgtheater und auf dem Rathausplatz laufen für die 36. Auflage des Vienna City Marathons an diesem Wochenende schon auf Hochtouren. In ganz Wien wird alles vorbereitet, damit die „größte Party der Stadt“ steigen kann. Vom Start bis ins Ziel gibt es viele Neuerungen - eine Qualität und Fülle an modernem Entertainment wird die über 40.000 Läufer und rund 250.000 Fans entlang der Strecke begeistern wie noch nie!