Politik fordert Inspektoren für AKW-Ruine Mochovce

Versprochene Umweltverträglichkeitsprüfung blieb aus

Wenn der slowakische Reaktor 3 in 93 Tagen in Betrieb geht, ist also das Schlimmste zu befürchten. Zumal es - wie die beiden Global-2000-Experten Reinhard Uhrig und Patricia Lorenz massiv kritisieren - die von der Slowakei den Österreichern versprochene Umweltverträglichkeitsprüfung nie gegeben hat.