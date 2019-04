„Fliegenspitz wird Betonspitz“

Die Tücken der vielgepriesenen Bürgerbeteiligung treten jetzt in Mödling zutage. Denn dort hat man sich bemüht, vor dem Baustart auf dem Areal der einstigen Kaderschmiede der Exekutive - hier entstehen Reihenhäuser und Wohnungen - Wünsche der Anrainer sowie interessierter Stadtbewohner einzuholen und in der Planung zu berücksichtigen. „Davon ist jetzt aber keine Rede mehr“, ärgern sich Mödlinger, denen die Natur am Herzen liegt. Stein des Anstoßes: Die Neugestaltung des Fliegenspitzes.