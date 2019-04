81-Jähriger wartete wochenlang auf Medikament!

Eine wochenlange Wartezeit für ein wichtiges Bluthochdruckmedikament? Und das in Österreich? Ja, das gibt es. Es kann sogar sein, dass auch das wirkstoffgleiche Ersatzmittel nicht verfügbar ist. Diese Erfahrung hat nicht nur ein 81-jähriger Pensionist aus Wien gemacht. Zuständig fühlt sich in so einem Fall offenbar niemand.