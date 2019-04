„ORF könnte auch ohne GIS unabhängig berichten!“

In Dänemark, Norwegen und in den Niederlanden fand bereits ein Umdenken statt, Frankreich überlegt ebenfalls eine Abschaffung der TV-Gebühren. Und auch Österreichs Bundesregierung will den ORF auf ein modernes Finanzierungsmodell umstellen - wobei die ÖVP noch zaudert, die FPÖ aber massiv drängt. „Fällt die TV-Gebühr, dann wäre dies nach der Einführung des Familienbonus die nächste große Entlastung für Hunderttausende Österreicher“, wird nun in den Koalitionsparteien für ein Ende der GIS-Zahlungen schon vor dem Jahr 2022 argumentiert.