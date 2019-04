Leipzig nach irrem Krimi in Augsburg im Halbfinale

Im zweiten Dienstag-Viertelfinale behielt der Hamburger SV im Duell zweier Zweitligisten beim SC Paderborn mit 2:0 die Oberhand. Matchwinner war Doppel-Torschütze Pierre-Michel Lasogga (54., 68.). Der HSV steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Semifinale. 2009 hatte es dort eine Niederlage gegen Werder Bremen gegeben. Die weiteren Halbfinalisten werden am Mittwoch in den Partien Bayern München - 1. FC Heidenheim sowie Schalke 04 - Werder Bremen ermittelt. Die Halbfinal-Spiele werden am 23./24. April ausgetragen, das Finale steigt am 25. Mai in Berlin.