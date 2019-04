Weniger Winter-Blutzoll in den Tiroler Bergen

Alpinpolizei stationiert

„Wir hatten heuer die Aufgabe, in hochgelegene Orte Alpinpolizisten zu verlegen, ehe diese Orte eingeschneit wurden“, berichtet Viktor Horvath. So waren beispielsweise Alpinpolizisten in Hochfügen und Gries im Sulztal stationiert. „Die hatten dort auch sicherheitspolizeiliche Aufgaben zu bewältigen.“