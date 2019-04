16 Lehrlinge sind in Linz für fünf Tage „Chef“

“Will viel dazu lernen“

Fünf Tage lang führen die 16 Fachkräfte von morgen die Filiale in der Ziegeleistraße in Linz. „Ich will viel dazu lernen, auch genau verstehen, wie das mit der Waren-Bestellung funktioniert“, verrät Laura, die am ersten Tag in die Rolle der Marktmanagerin schlüpfte. Von den 16 Lehrlingen der Handelskette sind 14 aus Oberösterreich, zwei aus Niederösterreich. Jene, die nicht in Linz zu Hause sind, wurden für diese Woche im Kremstalerhof in Leonding einquartiert.