Video: Buslenker lässt Schüler nicht mitfahren

„Mein Sohn hat es nicht verdient, so behandelt zu werden“, schreibt eine aufgebrachte Mutter aus Wels in Oberösterreich am Montag auf ihrer Facebook-Seite. Ihr Sohn (14) sei laut ihrer Schilderung vom Lenker eines Busses wiederholt nicht mitgenommen worden - mutmaßlich, weil der Bursche dunkelhäutig ist. Die Mutter spricht von Rassismus. Laut Polizei habe sich der Schüler in der Vergangenheit allerdings mehrfach im Bus „unangenehm verhalten“.