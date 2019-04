Asyl-Lohn: Mehrheit hält 1,50 € für „ausreichend“

Innenpolitische Debatte geht weiter

Innenpolitisch ebbt die Kritik an Kickls Plänen weiterhin nicht ab. Der oberösterreichische Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) kündigte am vergangenen Mittwoch an, eine Allianz mit anderen Bundesländern schmieden zu wollen, um eine Entlohnung von fünf Euro beizubehalten. Als eine „politische Bösartigkeit“ bezeichnete der Geschäftsführer von Jugend am Werk Steiermark, Walerich Berger, den Vorschlag zur Senkung des Stundenlohns. Die Organisation vergibt im Auftrag der Holding Graz Aufträge im Bereich der Straßen- und Grünraumpflege an rund 100 Asylwerber, die bei unterschiedlichen Trägern betreut werden.