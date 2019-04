So betrügt US-Präsident Trump beim Golfen

„Er betrügt auf höchstem Niveau. Er betrügt, wenn Leute zuschauen, und er betrügt, wenn sie es nicht sehen“, zeichnet der frühere Sportjournalist in seinem Buch, das kommende Woche veröffentlicht wird, ein äußerst unsportliches Bild von Trump. „Er betrügt, ob Sie es mögen oder nicht. Er betrügt, weil er so Golf spielt ... Wenn Sie mit ihm Golf spielen, wird er betrügen“, so Reilly, der sich die Vorwürfe nicht aus den Fingern gesaugt hat. Er sprach mit mehreren professionellen und Amateur-Golfern, die schon mit Trump am Platz gestanden sind. Rocker Alice Cooper, Hollywoodstar Samuel L. Jackson und auch der frühere Boxer Oscar De La Hoya hatten sich bereits in der Vergangenheit in Sachen Trump und Golf-Betrug geäußert.