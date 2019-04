Pingpong-Spiel um illegale Moschee in Wien

Die illegale iranische Moschee in Floridsdorf wird in Wien noch zu so manchem Stoßgebet Richtung Himmel führen. Der Polit-Wirbel kurz zusammengefasst: Die Stadt Wien fordert Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in einem Brief auf, in der Causa endlich aktiv zu werden. Dort spielt man den Ball wieder zurück an die Stadt.