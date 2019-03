Tote und Verletzte bei „Millionen-Marsch“ in Gaza

Ein am Freitagabend bei Auseinandersetzungen von einem Granatsplitter am Kopf getroffener 21-jähriger Palästinenser war bereits Samstag früh seinen Verletzungen erlegen. Ein 17-Jähriger kam wenige Stunden später ums Leben - nach palästinensischen Angaben wurde er bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze erschossen. Bis in die Abendstunden kam ein drittes Todesopfer dazu: Ein ebenfalls 17 Jahre alter Palästinenser sei östlich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens am Oberkörper von tödlichen Schüssen der israelischen Armee getroffen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der von der radikalislamischen Hamas geführten Regierung in Gaza.