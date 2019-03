Unangenehme Fragen an den Bundeskanzler

Brisant wird die Sache auch in der grundsätzlichen steuerlichen Frage zur hochkomplexen Benko-Konstruktion mit Privatstiftungen in Liechtenstein und Ablegern in der US-Steueroase Delaware. Dazu will die SPÖ von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit ihrer am Freitag eingebrachten Anfrage konkret Auskunft: „Sind Sie über diese Schachtelkonstruktion informiert und sich dessen bewusst, dass diese oft dazu dienen, Steuervermeidung zu betreiben?“ In diesem Zusammenhang stellt die Oppositionspartei die Frage, ob das nicht der Regierungsstrategie zur Steuervermeidung widerspreche?