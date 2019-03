Auftrittsverbot für Identitären-Chef in Kaffeehaus

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hätten durch das Verbotsverfahren gegen die Identitären ihn und sein Gesicht weltweit in Zusammenhang mit dem Massaker in der neuseeländischen Stadt gebracht, bei dem Tarrant 50 Muslime beim Freitagsgebet getötet hatte. Die Ermittlungen in Sachen Spende des Neuseeland-Attentäters an die Identitären seien derzeit im Laufen, hatte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, am Donnerstag mitgeteilt.