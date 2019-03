Google will Kubas Internetzugang verbessern

Demnach nehmen Etecsa und Google Verhandlungen über einen Zusammenschluss ihrer Netzwerke (Peering) auf. Damit soll der Internetzugang in Kuba verbessert werden. Die Zusammenarbeit soll aufgenommen werden, sobald die technischen Rahmenbedingungen dies zulassen. „Die Unterzeichnung der Absichtserklärung ist ein Beweis dafür, dass US-Firmen weiterhin an Geschäften mit Etecsa interessiert sind“, hieß es in einer Mitteilung des Staatskonzerns.