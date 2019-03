Froschberger laufen gegen die Ersatzfläche Sturm

„Was hat sich Bürgermeister Klaus Luger eigentlich dabei gedacht?“, ist Renate Maria Huber fassungslos. Der Froschbergerin bekommt eine Ersatzfläche für Alkohol- und Suchtkranke vor die Nase gesetzt. „Was sich am Hessenplatz und am Südbahnhofmarkt abgespielt hat, ist bekannt und schlimm. Diese Zustände in eines der schönsten Wohngebiete in Linz und neben einen Spielplatz zu verlagern, ist einfach nicht nachvollziehbar“, wettert Huber.