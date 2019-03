Auf Tirol verteilt lauern viele explosive Relikte

Entweder sind es Spaziergänger und Wanderer, oder Arbeiter – wie am Mittwoch in Wörgl (siehe unten) –, die vor allem während der Frühlings- und Sommermonate auf diverse Kriegsrelikte stoßen und die Polizei alarmieren. In solchen Fällen sind die so genannten sprengstoffsachkundigen Beamten (SKO) gefordert.