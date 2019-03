„Lasst die Schädel durch die Luft fliegen!“

Das Video beginnt mit kurzen Interviews von zwei Frauen, von denen eine einen Selbstmordanschlag versucht hatte, und die erklärt, dass es ihr Ziel gewesen sei, „so viele Juden wie möglich zu töten“. Laut Angaben von Palestinian Media Watch (PMW), einer in Israel ansässigen Medienbeobachtungsstelle, die Hetze in palästinensischen Medien dokumentiert, enthält der Clip zahlreiche Szenen von Messerangriffen und verschiedenen Attentaten. In dem Propagandavideo ist auch die 57-jährige Fatima Omar Mahmoud Al-Najjar zu sehen, die sich 2006 in der Nähe von israelischen Soldaten in die Luft sprengte und dabei zwei verletzte.