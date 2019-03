Stadt Wels will die Bienen retten

An drei Standorten sollen dauerhaft neun Bienenvölker angesiedelt werden. Vom Budokan-Sportzentrum, dem Altstoffsammelzentrum Wels-Nord und von der Energie AG Umwelt Service aus, werden die Insekten tagtäglich Pflanzen im Umkreis von zwei Kilometern (insgesamt bis zu 1.200 Hektar) bestäuben und Nektar sammeln. So sieht es zumindest der Aktionsplan der Stadt vor, der in Kooperation mit dem Imkerverein erarbeitet wurde.