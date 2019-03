Bau des AKW Mochovce „ist völlig außer Kontrolle“

„Reaktoren dieses Typs stehen auch in anderen Ländern herum, werden aber auf Druck der Anti-Atom-Bewegung zunehmend vom Netz genommen. Das Projekt in Mochovce wurde 1985 noch in Sowjetzeiten begonnen. Es gibt mittlerweile die Techniker, die Erfahrungen mit dieser russischen Technik haben, nicht mehr“, sagte Uhrig im Studio bei Moderator Gerhard Koller.