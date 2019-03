Eine gelungene Aufholjagd

„Der Abend war natürlich sehr lustig“, sagt der künftige Oberalmer Bürgermeister Hans-Jörg Haslauer (ÖVP). Seit 16 Jahren ist er in der Gemeindepolitik und hat auf das Ziel stets hingearbeitet. Dass bei der Feier im Hammerwirt in der Gemeinde alle Fraktionen anwesend waren, zeigt, wie stark trotzdem der Zusammenhalt im Ort ist. „Ich möchte in der Zukunft mit allen Parteien für die Gemeinde arbeiten. Das Ziel muss sein, bei Beschlüssen eine Zustimmung von mehr als 90 Prozent zu erreichen“, sagt der 52-jährige, der sich in seinem privaten Leben mit Antiquitäten beschäftigt .