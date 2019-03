Autofahrer kommen nicht aus Welser Parkdeck raus

Alle Beteiligten kommen zum Runden Tisch zusammen

Wer auch immer verantwortlich ist: Am 27. März treffen sich alle Beteiligten zu einer großen Sitzung in Wien. Dort wird über das Pilotprojekt am Welser Bahnhof, das später an mehreren Bahnhöfen in ganz Österreich (in ähnlicher Form) zum Einsatz kommen könnte, diskutiert. Neben einem Mitarbeiter der Stadt sind Vertreter der ÖBB , der Westbahn, des OÖ Verkehrsverbunds und auch der Schrankenbetreiberfirmen anwesend.