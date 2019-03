„Ich war es nicht“: Enkel bestreitet Bluttat

„Er sagt, er war es nicht“, erklärte Anwalt Wolfgang Blaschitz am Montagnachmittag. Sein Mandant sitze aus Sicherheitsgründen in einer videoüberwachten Einzelzelle in der Justizanstalt Wiener Neustadt, so der Rechtsanwalt. Wie berichtet, soll der Verdächtige psychisch labil und in der Vergangenheit in Behandlung gewesen sein. Laut seinem Vater sei ihm nicht entsprechend geholfen worden, er sei nicht ernst genommen worden, hieß es.