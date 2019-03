Erfolgreiche Mission für Salzburgs U-Bahn

Jubelmeldung aus Wien: Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landesrat Stefan Schnöll und Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (alle ÖVP) unterzeichneten am Montag mit Bundes-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) einen „Letter of Intent“. Darin wird vom Bund die Unterstützung für den Ausbau und der Verlängerung der Lokalbahn zur U-Bahn zugesichert. Der Bund wird sich mit 50 Prozent der Kosten am Infrastruktur-Projekt beiteiligen.