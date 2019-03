Polen dank Sieg gegen Lettland neuer Spitzenreiter

Favorit Polen führt nach den ersten zwei Runden die Österreich-Gruppe G mit einer makellosen Bilanz an. Dem 1:0 in Wien ließ die Auswahl von Jerzy Brzeczek am Sonntag einen 2:0-Heimsieg gegen Lettland folgen. Im Parallelspiel trennten sich Slowenien und Nordmazedonien 1:1. Polen führt damit die Tabelle mit 6 Punkten vor Israel und Nordmazedonien (je 4) an. Die ÖFB-Elf rangiert mit null Punkten auf dem vorletzten Platz, knapp vor Lettland.