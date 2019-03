Wer ist Zahavi? Dieser Mann machte uns fertig!

Herzog, der große Veränderer

Unter Herzog hat sich für ihn aber alles verändert. Eran Zahavi, der mit Hapoel Tel-Aviv und Maccabi Tel-Aviv in der Champions League spielte, hält in dieser EM-Qualifikation bereits bei vier Treffern. Und sein chinesischer Klub Guangzhou R&F darf sich freuen: 2017 wurde er zum besten Spieler der chinesischen Liga gewählt. In 73 Spielen traf er 61(!)-mal für seine Mannschaft. Hier in Österreich wird man seinen Namen jetzt wohl auch lange Zeit nicht mehr aus dem Kopf bekommen.