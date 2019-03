Polizei zu Streit gerufen, Drogen entdeckt

Ein Streit zwischen zwei Afghanen (26, 19) musste die Polizei in der Elisabethstraße in Salzburg am Samstag um sechs Uhr in der Früh schlichten. Bei der weiteren Befragung entdeckten die Beamten in der Wohnung des 19-Jährigen mehrere Tabletten Suchtgift (MDMA-Mischung).