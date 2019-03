Schüler entdecken beim Müllsammeln Babyleiche

Hinter ihrer Schule in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt wollten Schüler des Gymnasiums etwas für die Umwelt tun und sammelten am Freitagvormittag Müll auf. Da machten sie den schrecklichen Fund: eine in ein blaues Handtuch gehüllte Babyleiche, die im Erdreich verscharrt war. Die sofort alarmierte Polizei sperrte das Waldstück großflächig ab.