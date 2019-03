79-Jährige in Graz aus brennender Wohnung gerettet

Als die Feuerwehrleute die Wohnung öffneten, kam ihnen dichter Rauch entgegen. Sie führten einen Löschangriff unter Atemschutz durch, die 79-jährige Wohnungsbesitzerin wurde in der Wohnung schlafend auf dem Sofa gefunden und in das Stiegenhaus gerettet. Die Rettung brachte die Grazerin mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH.