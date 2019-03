Frau lässt sich erneut von Trickbetrüger ausbeuten

„Dann behauptete er, die Polizei könne das Geld nur überweisen, wenn die Frau zuvor die anfallenden Steuern begleichen würde“, so ein Ermittler. Daraufhin überwies die Frau abermals mehrere tausende Euro an die Betrüger - was den Mitarbeitern ihrer Bank bereits verdächtig vorkam. Das Geldinstitut blockierte daraufhin die letzte Überweisung der Pensionistin und meldete den Fall der Polizei.