EOS R: Canons erste Vollformat-DSLM im Test

Akku

Die Akkukapazität gibt Canon mit rund 370 Aufnahmen an. Wie schon bei Nikons Z6 gilt auch hier, dass in der Praxis ohne allzu großen Live-View-Einsatz deutlich mehr Auslösungen möglich sind. Sonys Alpha7 III kommt nach offiziellem CIPA-Standard allerdings auf bis zu 710 Aufnahmen. Wer viel knipst, sollte dementsprechend in Ersatzakkus oder einen Batteriegriff für die EOS R investieren.