Knall nach Start: Der Boeing-Horrorflug im Video

Der Horrorflug, den Ägypten-Urlauber - auch aus der Steiermark und Kärnten - am Sonntag auf ihrem Weg von Hurghada nach Graz erlebten, hat bei so manchem Reisenden für Schreckmomente gesorgt. Wie berichtet, gab es unmittelbar nach dem Start der Maschine einen lauten Knall und in der Folge offenbar Probleme. Diese führten schließlich dazu, dass der Ferienflieger umkehren und erneut am Flughafen landen musste. Ein Passagier der Maschine filmte das Geschehen mit.