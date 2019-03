Spital statt Piste: Puchner fehlt in Saalbach

Fix am Start: der Radstädter Christopher Neumayer. Er möchte sich mit einem Titel in Abfahrt oder Super-G jenes „Zuckerl“ holen, das ihm als Europacupvierter in der Abfahrts- und Super-G-Wertung in Form eines Fixplatzes für den Weltcup versagt blieb. „Das war natürlich schade, aber es gibt Schlimmeres“, sagte der Salomon-Pilot.