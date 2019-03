Özil lädt Erdogan zu seiner Hochzeit ein

Der türkische Staatschef soll Ehrengast bei der Özil-Hochzeit sein. So berichten es diverse türkische und deutsche Medien. Unschlüssig liest sich das freilich nicht, zumal Özil gemeinsam mit seiner Verlobten Amine Gülse besuchte. Erdogans Partei wusste daraus breitenwirksames Social-Media-Kapital zu schlagen. Via Twitter rühmte sich Erdogan mit einem Bild, das ihn mit Özil und dessen Verlobter zeigt. Von der Hochzeitseinladung ist in diesem Tweet zwar nicht die Rede, die Harmonie dürfte aber stimmen.