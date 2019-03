Tod nach OP: Streit an Grazer Klinik eskaliert

Weite Kreise in ganz Österreich zieht der Fall von Drago Stelcer, der im Mai 2016 an den Folgen einer Herztransplantation am LKH Graz verstorben war. Die Witwe wird mithilfe ihrer Anwältin Karin Prutsch auf grob fahrlässige Tötung klagen, da das Spenderherz bei der Entnahme offenbar verletzt wurde. Nun schalten sich auch Patientenombudsfrau, Spitalsvorstand und die Bundespolitik in die hitzige Debatte ein.