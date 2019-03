Rose: „Wir sind für einen Fehler bestraft worden“

Red Bull Salzburg hat das „Wunder“ in der Fußball-Europa-League nicht geschafft. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen SSC Napoli war trotz eines 3:1-(1:1)-Heimsieges am Donnerstag Endstation. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verkaufte sich vor 29.520 Zuschauern in Wals-Siezenheim allerdings teuer, nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel gelang den Italienern aber mit dem Gesamtscore von 4:3 der Aufstieg. Das sagten die beiden Trainer und RB-Sportboss Christoph Freund nach dem Spiel: