So gut sah Brad Pitt schon lange nicht mehr aus!

So entspannt und gut gelaunt wie jetzt in Paris hat man Brad Pitt schon lange nicht mehr gesehen. Und auch die weiblichen Fans des Hollywood-Beaus werden bei diesen Bildern wohl Augen machen. Denn nach den Strapazen rund um die Scheidung von Angelina Jolie schaute der 55-Jährige nun so attraktiv wie lange nicht mehr aus.