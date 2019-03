„Graffiti-Vandalen“ in Zams wurden ausgeforscht

Die Vandalen beschädigten in der Nacht auf Dienstag zahlreiche Verteilerkästen, Gartenmauern, Fassaden, Informationstafeln und Telegrafenmaste, indem sie mit einem grünen und schwarzen Farbspray ein nicht näher erkennbares Zeichen aufsprühten. Diese Beschädigungen fanden im Bruckfeldweg, im Burschlweg, in der Rease sowie in der Lötz im Ortsgebiet von Zams statt. Der entstandene Schaden konnte vorerst nicht beziffert werden.