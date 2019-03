Giftkrimi um viele Greifvögel

Seit Anfang 2016 wurden vor allem im Weinviertel bereits mehr als 40 geschützte Greifvögel getötet, hinzu kommen noch jede Menge Säugetiere, die an den Ködern naschten. Bei dem Gift handelt es sich Carbofuran, ein stark toxisches Pestizid, dessen Verkauf, Anwendung und Besitz in Österreich untersagt sind. Trotz Anzeigen, Polizeiermittlungen und Aufklärungsarbeit geht das Morden weiter. „Im Rahmen unseres PannonEagle-LIFE-Projekts gelang es uns in Zusammenarbeit mit den Behörden und unseren Partnern von BirdLife-Tschechien, speziell ausgebildete Suchhunde anzufordern und einzusetzen“, erklärt Matthias Schmidt von der Vogelschutzorganisation.