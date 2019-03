Missbrauchsvorwürfe gegen Trainer nicht gemeldet

Späte PR-Info

„Wir haben davon erst aus Medien erfahren. Die Vorfälle zu melden, wäre gut und g’scheit gewesen“, so Bundesheer-Sprecher Michael Bauer. Ins selbe Horn stößt Polizei-Sprecher David Furtner: „Ohne Anzeige ging wichtige Zeit verloren.“ Die Polizei begann erst nach Medienberichten letztes Wochenende zu ermitteln. Kurios deshalb auch eine PR-Info von Achleitner am Montag (!), in der es heißt: „Es ist bereits eine Sachverhaltsdarstellung an die Polizei ergangen, damit diese die Ermittlungen aufnimmt“