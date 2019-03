Jolie-Pitt: Fühlt sich nun auch Vivienne als Bub?

Hose und Sneaker statt Kleidchen

Nach wie vor trägt Shiloh lässige Jeans und T-Shirts, die so geschnitten sind, dass sie nicht den Körper betonen, der biologisch langsam zur jungen Frau heranreift. Hätte sie nicht den markanten Schmollmund ihrer Mutter, ginge sie mit ihrem Aussehen locker als Brad-Pitt-Verschnitt durch. Der hat nun einen weiteren Doppelgänger in der Familie: Zumindest optisch scheint die zehnjährige Vivienne in die Fußstapfen ihrer älteren Schwester zu treten.