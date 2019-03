Die Revolution der Mobilität ist voll im Gange

Zur Vorbereitung auf den „Steiermark 2030+“-Halt in Lannach spielte der Schirmherr und Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer selbst Testpilot: „Ich bin in der Früh die 45 Kilometer von Anger in die Grazer Burg mit dem E-Bike gefahren. 1 Stunde 45 Minuten war ich unterwegs.“