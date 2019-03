Frau zu „männlich“: Freispruch für Vergewaltiger

Nein, das ist kein Scherz: In Italien hat ein Gericht zwei Männer in einem Vergewaltigungsprozess unter anderem mit der Begründung freigesprochen, das Opfer habe „männlich“ ausgesehen. Das Urteil scheint umso fragwürdiger angesichts der Tatsache, dass die Berufungsrichter allesamt Frauen waren. Frauenrechtsaktivistinnen gingen am Montag vor dem Gericht der Stadt Ancona auf die Straße (siehe Video oben).