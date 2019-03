Neues Gesetz nimmt auch Almbesucher in die Pflicht

Gesetzesänderung entlastet Tierhalter

Als dritten Punkt steht schließlich eine Novellierung des Tierhaltergesetzes (Paragraph 13/20 des AGBG) an. War bisher die Beweisschuld im Schadensfall beim Tierhalter, nämlich dass er sein Tier sicher verwahrt hatte, so soll künftig auch die Gegenseite in die Pflicht genommen werden. „Hier wird es einen Absatz zur Weidehaltung geben“, kündigte Köstinger an. „Das Gesetz soll die Eigenverantwortung, auch der Almbesucher, stärken.“ Man wolle schließlich ein gutes Miteinander erreichen. Zur Interessensabwägung und Bewertung zukünftiger Fälle soll der Verhaltenskodex für die Nutzung von Almen herangezogen werden, so Köstinger.