Aus und vorbei! Austria feuert Coach Thomas Letsch

Dabei hätte es gestern durchaus auch Grund zur Freude gegeben, ist doch nunmehr die Teilnahme an der Meisterrunde endgültig fixiert - ganz im Gegensatz zum Stadtrivalen SK Rapid, der nur mehr geringe Chancen auf einen Platz in den Top-6 hat. Doch die Leistung gegen Altach erstickte jeden Anflug von Freude über das Erreichen des Etappenziels, zu unterirdisch traten die „Veilchen“ gegen die „Ländle“-Kicker auf. Der etwas mehr als ein Jahr bei der Austria arbeitende Deutsche sprach von einer „katastrophalen Leistung“, von einem „absoluten Tiefpunkt“, wie seine Elf aufgetreten sei. „Nach so einem Spiel kann kein positives Gefühl entstehen!“