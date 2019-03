Brutaler Häftling (34) treibt Beamte zur Weißglut

Der 34-Jährige hat bereits einiges auf dem Kerbholz. Er ist dem Justizpersonal, wie zum Beispiel den Haftrichtern in Innsbruck, kein Unbekannter. So soll er bereits vor Jahren wegen Delikten im „Ziegelstadl“ inhaftiert gewesen sein. Und nun befindet er sich erneut in Innsbruck hinter Gittern - und das, obwohl er die grausame Bluttat am Leiter des Sozialamtes in Vorarlberg begangen hat.