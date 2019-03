Mopedlenker auf A22 erwischt - zweimal in Folge!

Zur Mittagszeit hatte ein Pkw-Lenker der Polizei gemeldet, auf der A22 sei in Fahrtrichtung Stockerau ein Moped unterwegs. Ein Streifenwagen nahm die Fährte auf, hielt den 21-Jährigen - am Sozius saß eine weibliche Begleitung - an und eskortierte diesen am Pannenstreifen bis zur Ausfahrt Strebersdorf.