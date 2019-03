Daniela Katzenberger: „Es geht Costa nicht gut“

„Mein Vater liegt immer noch im Krankenhaus“, so Cordalis zu RTL. „Er ist insgesamt sehr schwach und hat viel Wasser im Körper. Vor allen Dingen in den Armen und Beinen.“ Mehr Angaben zum Gesundheitszustand seines Vaters will der 51-Jährige jedoch nicht machen. Und auch die „Katze“ hält sich bislang bedeckt, verriet nur so viel: „Costa liegt nach wie vor im Krankenhaus. Es geht ihm nicht gut. Wir besuchen ihn täglich.“